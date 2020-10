Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Pflanzenöl verureinigt den Main

Höchst/Main (ots)

Am Freitag, 16. Oktober 2020, gegen 18.00 Uhr, kam es an der Umschlagstelle des Industrieparks Höchst zu einer Verunreinigung durch Pflanzenöl. Nachdem das Lebensmitteltankschiff seine Ladung komplett an Land abgegeben hatte und die Besatzung sich für die Weiterfahrt vorbereitete, kam es unverhofft und vermutlich durch einen technischen Defekt zu einer Undichtigkeit des Abrißschiebers der Lade-/Löschleitung am Steigerarm Nummer 2.

Hierbei spritzen die im Ladearm befindliche Produktreste gegen die Bordwand und auf das Schiff. Aufgrund des sofortiges Abdichtens der Öffnungen oberhalb der Bordwand (Speigatten) und das umsichtiges Verhalten aller Beteiligten konnte der größte Teil der ausgetretenen Produktmenge an Bord gehalten werden.

Das in den Main gelangte Pflanzenöl wurde durch die Werksfeuerwehr weitgehend eingeschlängelt. Die Wasserschutzpolizei Frankfurt hatte bei den ersten Umwelt-Ermittlungen zunächst für fast eine Stunde über die Schleusen Griesheim und Eddersheim die Schifffahrt, mit dem Hinweis auf den Feuerwehreinsatz, gesperrt. Eine einschneidende Behinderung der Schifffahrt wurde den Einsatzkräften jedoch nicht bekannt.

Die Ermittlungen dauern an.

