POL-OH: Nach Raub auf Tankstelle - Zeugen gesucht

Fulda (ots)

Eiterfeld. Am Mittwochabend (05.10.) kam es in einer Tankstelle in der Eitrastraße im Ortsteil Arzell zu einem Raub.

Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen betrat ein bislang unbekannter Täter gegen 19.30 Uhr den Verkaufsraum und forderte die Angestellte unter Vorhalt einer augenscheinlich silberfarbenen Schusswaffe auf, Bargeld an ihn zu übergeben. Ob es sich dabei um eine Echt- oder Anscheinswaffe handelte, ist derzeit noch unklar und Bestandteil der weiteren polizeilichen Ermittlungen. Die Kassiererin leistete den Anweisungen folge und öffnete die Kasse. Anschließend entnahm der Täter eine noch unbekannte Menge an Geldscheinen aus der Kassenschublade, verstaute diese in der Tasche seines Pullovers und flüchtete fußläufig von dem Tankstellengelände. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Der Täter kann als männlich, circa 20 bis 25 Jahre alt, etwa 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß, mit südländischem Erscheinungsbild beschrieben werden. Zur Tatzeit trug er eine beigefarbene Bacecap, einen hellgrauen Kapuzenpullover der Marke Adidas mit großem schwarzen Schriftzug und drei nicht gleichlangen Streifen im Brustbereich, eine dunkle Hose, welche am Knöchel eng anlag, dunkle Sportschuhe mit weißer Sohle sowie schwarze Handschuhe.

Unmittelbar nach der Tat führte die Polizei bereits umfangreiche Fahndungsmaßnahmen und Lautsprecherdurchsagen im Bereich des Tatortes durch und befragte Zeuginnen und Zeugen. Die bisherigen Maßnahmen führten jedoch nicht zur Ergreifung eines Tatverdächtigen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei in Fulda dauern weiterhin an.

Zeuginnen und Zeugen, die zur Tatzeit oder in den Stunden und Tagen zuvor im Bereich des Tankstellengeländes verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise zu dem Sachverhalt oder auf den Täter geben können, wenden sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

