POL-OH: Farbschmierereien

Alheim (ots) - Am 05.10.2022, 20.10 Uhr befuhr der Fahrer eines Kleintransporters aus Bebra die Bundesstraße 83 von Rotenburg in Richtung Alheim und bog an der Kreuzung nach links auf die Landesstraße 3253 in Richtung Baumbach ab. Dabei übersah er den entgegenkommenden Pkw aus Morschen. Durch den Aufprall verletzten sich Fahrer und Beifahrerin des Pkw schwer und wurden mittels Rettungswagen in das Krankenhaus Fritzlar ...

