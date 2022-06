Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220628-1: Ehepaar auf Parkdeck ausgeraubt - Zeugensuche

Brühl (ots)

Wertgegenstände und Bargeld geraubt

Ein Unbekannter hat am Montagvormittag (27. Juni) die Handtasche einer Seniorin (81) geraubt. Dabei wurden die 81-Jährige und ihr Mann (78) leicht verletzt. Rettungskräfte brachten die Patientin in ein Krankenhaus.

Laut ersten Ermittlungen ging die Seniorin mit ihrem Begleiter gegen 11.50 Uhr über das Parkdeck eines Einkaufzentrums an der Straße "An der alten Brauerei". Ein Mann mit dunklen Haaren sei hinter dem Paar gelaufen. Er habe die silberne Handtasche der Frau ergriffen, die sie über ihrer Schulter getragen habe. Dabei seien die beiden Senioren gestürzt. Der circa 30-jährige Täter habe die Geschädigte an der Handtasche einige Meter über den Boden geschliffen und ihr die Tasche samt Inhalt schließlich entrissen. Er sei dann in Richtung "An der alten Brauerei" geflüchtet. Der Mann habe zur Tatzeit ein weiß-schwarzes Oberteil getragen.

Die ermittelnden Beamten des Kriminalkommissariats 23 nehmen Hinweise zur Tat und zur Identität des Räubers unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell