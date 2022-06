POL-REK: 220627-2: Täter betrogen Seniorin um mehrere tausend Euro

Pulheim (ots) - Senior zog sich leichte Verletzungen zu, Autofahrer fuhr davon Bei einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht ist am Freitagmittag (24. Juni) ein Fahrradfahrer (84) in Pulheim leicht verletzt worden. Rettungskräfte brachten den Patienten in ein Krankenhaus. Laut ersten Ermittlungen war der 84-Jährige gegen 12.15 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Straße "Im Waffental" in Richtung der Straße "Am ...

