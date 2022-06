Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220626-1: Verkehrsunfall mit Verletzten

Bergheim (ots)

Fünf Verletzte und eine gesperrte Straße nach Wendemanöver

Am Samstag (25.06.2022, gegen 16:45 Uhr) befuhren der 19jährige Bergheimer mit seinen 3 Mitfahrern (39, 9, 6) die Köln-Aachener-Straße in Quadrath aus Richtung Bergheim in Richtung Kerpen. Kurz hinter der Straße Im Rauland stand der 55ährige Bergheimer mit seinem Pkw in Fahrtrichtung Kerpen am rechten Fahrbahnrand. Er beabsichtigte nach Bergheim zu fahren. Hierzu fuhr er mit seinem Beifahrer (39) vom Fahrbahnrand an und wendete sein Fahrzeug. Trotz einer Notbremsung des 19jährigen kam zum Zusammenstoß der beiden Pkw. Der 55jährige Bergheimer wurde leicht verletzt und begab sich selbständig zum Arzt. Sein Beifahrer blieb unverletzt. Der 19jährige und seine drei Mitfahrer wurden leicht verletzt und konnten nach erfolgter Untersuchung im Krankenhaus wieder nach Hause entlassen werden. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit. Die Fahrzeugführer kümmerten sich selbst um ihre Fahrzeuge. Die Köln-Aachener-Straße war bis 17:52 Uhr gesperrt. (ms)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell