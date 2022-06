Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220624-3: Fußgänger gestürzt und schwer verletzt - Krankenhaus

Brühl (ots)

Am Donnerstagnachmittag (24. Juni) ist ein mutmaßlich alkoholisierter 54-Jähriger aus bislang ungeklärter Ursache in Brühl gestürzt und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Rettungskräfte brachten den Patienten in ein Krankenhaus.

Laut ersten Ermittlungen habe der Mann gegen 17.50 Uhr an einer Bushaltestelle an der Uhlstraße gestanden. Ein Busfahrer (40) habe mit seinem Mercedes an der Bushaltestelle gehalten. Die Türen des Busses seien bereits geschlossen gewesen. Der laut derzeitigem Sachstand alkoholisierte Fußgänger soll dann auf den Bus zugegangen sein. Er sei gestolpert und zwischen den stehenden Bus und den Bürgerteig auf die Straße gefallen.

Polizisten nahmen den Unfall auf und befragten Zeugen. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell