Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung der PI Diepholz vom 20.11.2021

Diepholz (ots)

PI Diepholz

Einbruchsdiebstahl

In der Nacht von Donnerstag den 18.11.2021 auf Freitag den 19.11.2021 verschafften sich bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln der Nebeneingangstür Zugang in eine Doppelhaushälfte in Barnstorf und entwendeten mehrere hochwertige Armbanduhren. Des Weiteren wurde ein an der Wand geschraubter Tresor entwendet, in dem sich hochwertiger Schmuck, Bargeld und eine Gaspistole ohne Munition befand. Wer dazu Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Diepholz (05441-971-0) zu melden.

PK Syke

Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person Am 19.11.2021, um 19:35 Uhr, beabsichtigt ein 47- jähriger Bassumer von der B51 nach links abzubiegen. Dabei übersieht dieser einen 26- jährigen Bassumer, der sich gerade trotz Überholverbot im Überholvorgang von mehreren Fahrzeugen befindet. Es kommt zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der 47- jährige wird durch den Unfall leicht verletzt. Schadenshöhe ca. 3000EUR.

PK Weyhe

Diebstahl aus Selbstbedienungsladen in Stuhr Am Freitagmorgen des 19.11.2021, zwischen 02:30 und 02:45 Uhr, versuchten unbekannte Täter an der Blockener Straße in 28816 Stuhr, Ortsteil Blocken, an einem dort aufgestellten Selbstbedienungsladen sowohl den Verkaufsautomaten als auch die Verkaufskasse gewaltsam zu öffnen. Der Versuch scheiterte, jedoch entwendeten die Täter zwei ausliegende Säcke Kartoffeln. Hinweisgeber oder mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Stuhr unter 0421/427079-0 zu melden.

Aufbruch eines Erdbaggers in Leeste

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag schlugen unbekannte Täter in 28844 Leeste die Scheibe eines Erdbaggers ein und hebelten mit unbekanntem Werkzeug an dessen Türscharnieren. Der Bagger befand sich auf einer Baustelle am Leester Busbahnhof. Die Intention der Tat ist bislang unbekannt. Zeugen werden daher gebeten, sich mit der Polizei in Weyhe unter 0421/8066-0 in Verbindung zu setzen.

Diebstahl aus Wohnung in Kirchweyhe

Am Freitagnachmittag, in der Zeit von 12:00 bis 20:00 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einer Wohnung in einem Restaurant- und Hotelgebäude in der Bahnhofsstraße in 28844 Kirchweyhe. Die Täter durchsuchten mehrere Räume und entwenden Schmuck, Bargeld und Unterhaltungselektronik, bevor sie die Wohnung unerkannt verließen und flüchteten. Hinweise nimmt die Polizei in Weyhe unter 0421/8066-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell