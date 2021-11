Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Verkehrsunfall mit schwerverletztem Fahrer in Martfeld - 17-Jähriger ohne Führerschein in Wetschen ---

Martfeld

Verkehrsunfall

Ein 84-jähriger Eitzendorfer war am Donnerstag gegen 16.30 Uhr mit seinem Pkw auf der Martfelder Hauptstraße in Richtung Hoya unterwegs. In einer Rechtskurve geriet er zu weit auf die Gegenfahrbahn und stieß mit seinem Mercedes mit dem Anhänger eines entgegenkommenden Fiats zusammen. Der Eitzendorfer wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und musste durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Sein PKW und der beschädigte Anhänger waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt ca. 6500 Euro.

Wetschen

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Ein 17-Jähriger wurde in der Nacht zu Freitag gegen 23.30 Uhr als Fahrer eines Pkw auf der Diepholzer Straße von der Polizei kontrolliert. Einen Führerschein konnte er nicht vorzeigen. Damit war die Fahrt für ihn am Kontrollort zu Ende. Die Polizei sicherte den Pkw und übergab sowohl den Fahrzeugschlüssel wie auch den 17-Jährigen an seine große Schwester. Den 17-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren, ebenso wie dem Fahrzeughalter.

