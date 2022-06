Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220625-1: Kleinkind nach Sturz in Swimmingpool verstorben

Erftstadt (ots)

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis und die Staatsanwaltschaft Köln geben bekannt:

Am Freitagabend (24. Juni) haben Rettungskräfte ein Mädchen unter Reanimation mit einem Hubschrauber in eine Uniklinik geflogen. Wenig später verstarb das Kind trotz intensivmedizinischer Behandlung an den Folgen des Sturzes ins Wasser. Nachdem die Eltern das Kind in Erftstadt als vermisst gemeldet und Polizisten Suchmaßnahmen eingeleitet hatten, fand ein Zeuge das Kind in einem Swimming Pool treibend.

Gegen 19 Uhr meldete die Mutter das Kleinkind bei der Polizei als vermisst. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte sich das Mädchen eigenständig die Haustür geöffnet und war hinaus gelaufen. Polizisten leiteten sofort Suchmaßnahmen ein, die durch Einsatzkräfte der Feuerwehr und Nachbarn der Familie unterstützt wurden. Ein Polizeihubschrauber, ein Personensuchhund (Mantrailer) und eine Drohne der Feuerwehr forderten die Beamten ebenfalls für die Suche an. Ein Nachbar der Familie fand das Kind in einem Swimming Pool auf einem benachbarten Grundstück. Er und ein weiterer Anwohner leiteten Erste-Hilfe-Maßnahmen ein. Wenig später übernahm ein Notarzt die medizinische Versorgung des Kindes.

Die Ermittlungen zur Sache hat das Kriminalkommissariat 11 aufgenommen. (akl)

