Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Ortung durch "Keyfinder": Tatverdächtiger (32) nach mehreren Pkw-Aufbrüchen festgenommen

Kamen (ots)

Nach mehreren Pkw-Aufbrüchen in Kamen seit Jahresbeginn hat die Polizei einen 32-Jährigen festgenommen.

Der Kamener hat ersten Ermittlungen zufolge in der Nacht von Dienstag (08.02.2022) auf Mittwoch (09.02.2022) die Fensterscheibe eines in der Glückaufstraße geparkten Autos eingeschlagen und diverse Gegenstände entwendet - unter anderem einen Schlüsselbund, an dem die Geschädigte einen "Keyfinder" angebracht hatte, mit dem eine Ortung möglich ist. Eine Lokalisierung ergab die Anschrift des 32-Jährigen in Kamen. Dort stellten die Ermittler nicht nur das Diebesgut sicher, sondern trafen auch den Beschuldigten an - er versteckte sich auf dem Dachboden. Der Kamener wurde daraufhin festgenommen.

Weil gegen den 32-Jährigen ein offener Haftbefehl vorlag, wurde er bereits in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Er ist dringend tatverdächtig, für mehrere Pkw-Aufbrüche in Kamen in den vergangenen Wochen verantwortlich gewesen zu sein. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen hierzu dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell