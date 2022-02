Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Verkehrsunfall mit leichtverletztem Fußgänger am Kreishaus-Kreisel

Unna (ots)

Am Samstag, 05.02.2022, gegen 18:15 Uhr, wurde ein 42jähriger Unnaer beim Überqueren des Fußgängerüberwegs an der Kantstraße leichtverletzt. Ein 60jähriger Paderborner befuhr mit seinem Pkw den Kreishaus-Kreisel und beabsichtigte diesen an der Kantstraße in Richtung Innenstadt zu verlassen. Bei der Ausfahrt übersah der Pkw-Fahrer den von links querenden Fußgänger. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Unnaer. Der Fußgänger stürzte und verletzte sich leicht. Er wurde zur ambulanten Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. An dem Pkw entstand ein Schaden von circa 1000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell