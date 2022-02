Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unfall unter Alkoholeinfluss - Fahrer flüchtete zu Fuß vor der Polizei, wurde gestellt und leistete Widerstand

Kamen (ots)

Am Samstag, 05.02.2022, gegen 02:05 Uhr, befuhr ein 25jähriger Kamener mit seinem Pkw die Schimmelstraße in Richtung Kamen und prallte gegen einen Baum. Das Fahrzeug blieb quer auf der Straße stehen. Ein dazu gekommener Zeuge verständigte gegen den Willen des Verunfallten die Polizei. Bei Eintreffen der Polizeibeamten flüchtete der unverletzte Fahrer zu Fuß, konnte jedoch von den Gesetzeshütern eingeholt und gestellt werden. Hierbei leistete er erheblichen Widerstand. Der junge Mann stand augenscheinlich unter Alkoholeinfluss, sodass ihm auf der Polizeiwache ein Blutprobe entnommen wurde. Während des Transportes und der angeordneten Blutprobe hatte sich der Kamener immer noch nicht beruhigt und wehrte sich erheblich gegen die polizeilichen Maßnahmen. Die Polizeibeamten wurden hierbei jedoch nicht verletzt. Der Sachschaden an dem Pkw beträgt ca. 9000 Euro. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und der Führerschein sichergestellt.

