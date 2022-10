POL-OH: Fahrradfahrer verletzt bei Verkehrsunfall - Verkehrsunfall - Verkehrsunfallflucht - Verkehrsunfallflucht - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Polizeipräsidium Osthessen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Fahrradfahrer verletzt bei Verkehrsunfall

Friedewald. Am Montag (03.10.), gegen 17.35 Uhr, befuhr ein 79-jähriger Mann aus Bad Hersfeld mit einem Hyundai die K 13 aus Motzfeld in Richtung Friedewald. In gleicher Fahrtrichtung befuhr ein 54-jähriger Mann, ebenfalls aus Bad Hersfeld, die K 13 mit seinem Pedelec. Beim Vorbeifahren stießen Pkw-Fahrer und Radfahrer zusammen. Hierbei kam der Pedelec-Fahrer zu Fall und verletzte sich leicht. Der 54-jährige Mann wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.200 Euro.

Verkehrsunfall

Kirchheim. Am Montag (03.10.), gegen 13 Uhr, befuhr eine 60-jährige Frau aus Bad Hersfeld mit einem Hyundai i20 die Straße "Am Sportplatz" aus Richtung Hauptstraße kommend. Auf Höhe der ersten Grundstückseinfahrt fuhr dann eine 61-jährige Frau aus Oberaula mit einem Mercedes Vito auf die Straße "Am Sportplatz". Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem ein Sachschaden in Höhe von circa 5.600 Euro entstand.

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. Am Dienstag (04.10.), zwischen 15.30 Uhr und 17.50 Uhr, befuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug die Straße "An der Schule" in Bad Hersfeld. An dem Eckgrundstück auf Höhe der Hausnummer 8 bog dann das Fahrzeug nach rechts ab, kam von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Gartenzaun. Anschließend entfernte sich der unbekannte Fahrzeugführer, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Hinweise zum Verursacher bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. Am Dienstag (04.10.), gegen 10.25 Uhr, beobachtete ein 43-jähriger Mann am Parkplatz eines Baumarktes in der Heinrich-von-Stephan-Straße, wie eine 80-jährige Frau aus Bad Hersfeld mit einem grauen Daimler Benz den schwarzen VW UP einer 21-jährigen Frau an der linken vorderen Stoßstange touchierte. Anschließend fuhr die 80-jährige Frau weg, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro. Hinweise weiterer Zeugen bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Polizeistation Bad Hersfeld

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bebra. Am Dienstag (04.10.), gegen 12.20 Uhr, befuhr ein 85-jähriger Pkw-Fahrer aus Bebra die Kerschensteinerstraße um nach links in die Hersfelder Straße abzubiegen. Hierbei kollidierte er aus noch unklarer Ursache mit dem Auto einer vorfahrtsberechtigten 51-jährigen Pkw-Fahrerin aus Bebra, welche die Hersfelder Straße in Richtung Breitenbach befuhr. Durch den Zusammenstoß wurden beide Beteiligten leichtverletzt und es entstand Sachschaden von circa 10.500 Euro.

Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda

