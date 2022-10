Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Bad Hersfeld. Am Samstagnachmittag (01.10.), gegen 16.45 Uhr, befuhr ein Unbekannter mit einem Pedelec des Herstellers "Corratec" nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen die Straße "Am Markt" verbotswidrig entgegengesetzt der erlaubten Fahrtrichtung. Als ein 74-jähriger Pkw-Fahrer den Radfahrer im Bereich eines öffentlichen Parkplatzes darauf ansprach, trat dieser gegen die hintere Fahrzeugtür des schwarzen Renault Duster und fuhr weiter. An dem Auto entstand Sachschaden von rund 500 Euro. Der Fahrradfahrer kann als etwa 16 Jahre alt und mit südländischem Erscheinungsbild beschrieben werden. Zur Tatzeit trug er eine dunkle Hose und eine dunkle Jacke sowie einen grauen Kapuzenpullover. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell