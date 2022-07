Ulm (ots) - Gegen 10.30 Uhr fuhr der 34-Jährige mit seinem MAN Kleinlaster zwischen Weidach und Herrlingen. Während der Fahrt geriet sein Fahrzeug in Brand. Er hielt an und versuchte den MAN zu löschen. Das misslang. Die Feuerwehr rückte an und löschte das Feuer. Der Kleinlaster brannte vollständig aus. ...

mehr