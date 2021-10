Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: A6, Höhe Wiesloch-Rauenberg: Unfall beim Spurwechsel - Totalschaden am PKW und hoher Sachschaden

A6, Höhe Wiesloch-Rauenberg (ots)

Am späten Dienstagabend kurz vor 0 Uhr verlor ein 20-jähriger Mann aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen BMW und verursachte einen Sachschaden von rund 30.000 Euro. Der Mann fuhr mit hoher Geschwindigkeit auf der mittleren Spur der A6 von Wiesloch-Rauenberg kommend in Richtung Sinsheim. Als ein Sattelzug ordnungsgemäß die Spur wechselte, versuchte der 20-Jährige auf die linke Fahrspur auszuweichen. Dabei brach das Fahrzeug aus, prallte zunächst gegen eine Betongleitwand und im Anschluss an eine Leitplanke. Da durch den Unfall auf der linken Fahrspur mehrere Schäden entstanden waren, musste diese zur Beseitigung bis in den frühen Mittwochmorgen, 3 Uhr, gesperrt werden. Der BMW-Fahrer wurde glücklicherweise nur leicht verletzt und zur weiteren Überwachung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

