FW Bremerhaven: Beförderungen bei der Feuerwehr Bremerhaven

Am 21. Juli 2022 wurden durch den Oberbürgermeister und Dezernenten der Feuerwehr Bremerhaven, Melf Grantz, 20 Beamte der Feuerwehr Bremerhaven befördert. "Es ist mir eine Freude Ihnen heute die Beförderung auszusprechen", betonte Grantz. "Die Beförderungen sind ein Zeichen der Anerkennung Ihrer geleisteten Arbeit. Auch während der Corona-Pandemie haben Sie durch Ihr Engagement mit dazu beigetragen, dass die Herausforderungen bewältigt werden konnten", so Grantz weiter. In der Sporthalle, auf dem Gelände der Feuerwehr Bremerhaven, fanden die Beförderungen statt. Es wurden 13 Brandmeister zu Oberbrandmeister in der Besoldungsgruppe A8 befördert. Des Weiteren ernannte der Oberbürgermeister sieben Oberbrandmeister zu Hauptbrandmeistern in der Besoldungsgruppe A9.

