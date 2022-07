Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Wohnungsbrand in Leherheide

Bremerhaven (ots)

Der Integrierten Rettungsleitstelle Unterweser Elbe wurde am Sonntagnachmittag gegen 16:00 Uhr ein Wohnungsbrand in der Kurt-Schumacher-Straße in Leherheide gemeldet. Als die Feuerwehr mit einem Löschzug an der Einsatzstelle eingetroffen war, drang bereits schwarzer Rauch aus einem Fenster im 3. Obergeschoss. Die Bewohner der Wohnung waren zu diesem Zeitpunkt nicht vor Ort. Das Feuer hatte sich mittlerweile in der Wohnung auf mehrere Räume und den Balkon ausgebreitet. In der Wohnung bekämpfte ein Trupp unter Atemschutz die Flammen. Ein weiterer Trupp löschte die Flammen auf dem Balkon von dem Vorgarten aus und verhinderte somit, dass sich das Feuer auf den Dachstuhl ausbreitete. Um 17:00 Uhr war der Brand gelöscht. Die Wohnung war durch das Feuer nicht mehr bewohnbar. Die inzwischen eingetroffenen Mieter der Wohnung kümmerten sich selbst um eine Unterbringung bei Bekannten. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Über die Schadenhöhe und Ursache konnten keine Aussagen getroffen werden.

