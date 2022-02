Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Autofahrer unter Drogeneinfluss fährt gegen Mauer

Bad Oeynhausen, Herford (ots)

Ein Smart-Fahrer verlor am späten Dienstagnachmittag auf der Volmerdingser Straße die Kontrolle über sein Auto. Die Fahrt endete an einer Grundstücksmauer. Bei der Unfallaufnahme stellte die Streifenwagenbesatzung beim jungen Mann drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Diese Vermutung wurde durch einen positiven Drogenvortest bestätigt. Nach der Blutprobe auf der Polizeiwache Bad Oeynhausen behielten die Beamten den Führerschein ein.

Der 24-Jährige befuhr gegen 17.15 Uhr die Vollmerdingser Straße in Richtung Autobahn. Ausgangs einer langgezogenen Rechtskurve verlor er in Höhe der Straße "Wietelbrink" die Kontrolle über seinen Wagen und kam nach links von der Straße ab. Hier krachte er in die aus einer Hecke und Mauer bestehende Grundstückseinfriedung. Hierbei entstanden Sachschaden. Der Herforder selbst blieb unverletzt. Das nicht mehr fahrreite Auto wurde abgeschleppt.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell