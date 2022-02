Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Bei Abbiegemanöver: Pedelec-Fahrer von Pkw erfasst

Stemwede (ots)

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto hat sich am Dienstagmorgen ein Pedelec-Fahrer aus Stemwede verletzt und musste ins Krankenhaus Rahden eingeliefert werden.

So hatte der 65-Jährige den Erkenntnissen zufolge gegen 7.45 Uhr den Radweg an der "Oppenweher Straße" in Fahrtrichtung Rahden befahren und wollte die Kreuzung "Zum Dorferfeld" / "Postdamm" geradeaus hinweg überqueren. Zeitgleich beabsichtigte eine 33 Jahre alte Ford-Fahrerin aus der Straße "Zum Dorferfeld" nach links auf die "Oppenweher Straße" einzufahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß beider Verkehrsteilnehmer, wodurch der Radler auf die Motorhaube der Fahrerin aus Stemwede aufgeladen wurde, gegen die Windschutzscheibe prallte und zu Boden stürzte.

Zusammen mit einer Ersthelferin kümmerte sich die Stemwederin bis zum Eintreffen von Notarzt und Rettungsdienst um den offenbar schwer verletzten Mann. Zur Unfallaufnahme kam es für rund eine Stunde zur Sperrung der Unfallstelle.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell