Polizei Wuppertal

POL-W: W Kontrollen in Solingen zur Bekämpfung der Clankriminalität

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Freitag führte die Polizei in Solingen Kontrollen zur Bekämpfung der Clankriminalität durch. In der Nacht vom 05.11.2021 zum 06.11.2021 kontrollierten Polizeibeamte zusammen mit Netzwerkpartnern des Kommunalen Ordnungsdienstes, des Ausländeramtes, der Gewerbeaufsicht und des Zoll Gaststätten, Shisha-Bars, Spielhallen und Personen sowie Fahrzeuge. Die eingesetzten Beamten schrieben 14 Straf- und Ordnungswidrigkeitsanzeigen, drei davon wegen Verstößen gegen das Waffengesetz. Zudem wurden zwei Ingewahrsamnahmen und eine Festnahme durchgeführt. Hinzu kamen diverse Sicherstellungen, unter anderem eine scharfe Schusswaffe und Betäubungsmittel in geringen Mengen. Der räumliche Schwerpunkt der Kontrollen lag im Bereich Konrad-Adenauer-Straße, Mummstraße, Schlagbaumer Straße und Werwolf. (sw)

