Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Feuerwehr befreit Jungen aus misslicher Lage

Bremerhaven (ots)

Der Technische Trupp der Feuerwehr Bremerhaven rückte am Sonntagabend gegen 18:40 Uhr in die Eupener Straße aus. Dort war ein 6-jähriger Junge beim Fahrradfahren mit seinem Unterschenkel zwischen den Kurbelarm der Pedale und dem Fahrradrahmen geraten. Seine Mutter und er natürlich selbst hatten vergeblich versucht, sich aus dieser misslichen Lage zu befreien. Die eingetroffenen Feuerwehrkräfte wussten Rat und durchtrennten die Fahrradkette. So konnte die Pedale vorsichtig zurückgedreht werden und eine Befreiung war ohne Verletzungen möglich. Die glückliche Mutter kümmerte sich anschließend um ihren Jungen.

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell