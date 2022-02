Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Seitenscheibe an einem geparkten Auto eingeschlagen - Polizei bittet um Hinweise (26./27.02.2022)

Tuttlingen (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat ein unbekannter Täter an einem vor dem Anwesen Kreuzstraße 45 geparkten Kleinwagen des Herstellers Zastava an der rechten Fahrzeugseite eine Seitenscheibe eingeschlagen. Die Polizei Tuttlingen (07461 941-0) ermittelt nun wegen der begangenen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise zu dem derzeit noch unbekannten Täter.

