Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg/Landkreis Rottweil) Sachbeschädigung (26.02.2022)

Konstanz (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 02:00 Uhr bis Freitag, 14:00 Uhr wurde durch eine bisher unbekannte Täterschaft das Glas der Eingangstüre der Gaststätte "Engel" in der Hauptstraße in Schramberg durch einen Steinwurf beschädigt. Die Polizei sucht nun Zeugen, welche sachdienliche Beobachtungen gemacht haben. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Schramberg unter Tel. 07422 / 2701-0 erbeten.

