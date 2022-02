Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Immendingen, Lkr. Tuttlingen) 6.000 Euro Schaden nach Vorfahrtsunfall (27.02.2022)

Immendingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Rund 6.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der am Sonntagnachmittag an der Einmündung der Zeppelinstraße auf die Schwarzwaldstraße passiert ist. Eine 19-Jährige wollte mit einem Kia Picanto von der Zeppelinstraße nach links auf die bevorrechtigte Schwarzwaldstraße abbiegen. Hierbei übersah die junge Frau einen 1er BMW, dessen 65-jähriger Fahrer auf der Schwarzwaldstraße in Richtung Tuttlingen unterwegs war. Bei einer folgenden Kollision der beiden Autos wurden keine Personen verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell