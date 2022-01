Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer

Neuburg am Rhein (ots)

In der Gartenstraße in Neuburg am Rhein verlor ein 84-jähriger Fahrradfahrer aufgrund Unebenheiten der Straße die Kontrolle über sein Fortbewegungsmittel und stürzte. Aufgrund der erlittenen Verletzungen wurde der Mann durch einen Rettungswagen zur weiteren medizinischen Versorgung ins Krankenhaus verbracht.

