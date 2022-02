Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Ein Husky und die Polizei Mönchengladbach

Ein Dokument

Mönchengladbach (ots)

In Zeiten, in denen viele Menschen vor Herausforderungen stehen, hat die Polizei Mönchengladbach die Gelegenheit ergriffen, auf ihren Social Media-Kanälen mal eine etwas andere kleine Geschichte aus dem Dienstalltag zu teilen. Sie begann mit einem Husky, endet in einer Wiedervereinigung und in der Mitte... .

Die ganze Geschichte befindet sich bei Interesse im Anhang.

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell