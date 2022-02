Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Betrug: Falscher Microsoft-Mitarbeiter am Telefon

Mönchengladbach (ots)

Am Montag, 21. Februar ist ein älteres Ehepaar (65 & 70 Jahre) Opfer von Telefonbetrügern geworden. Dank einer aufmerksamen Bankmitarbeiterin, die die Polizei verständigte, konnte der finanzielle Schaden begrenzt werden.

Gegen 12.30 Uhr erhielt das Ehepaar einen Anruf eines angeblichen Service-Mitarbeiters der Firma Microsoft, der bei Computer-Problemen helfen wolle und dafür ein Anti-Viren-Programm auf dem Laptop aufspielen müsse. In der Annahme, mit einem tatsächlichen Microsoft-Mitarbeiter in englischer Sprache zu telefonieren, folgte die Frau den Aufforderungen und der Anleitung des Mannes. So tätigte sie unter anderem mehrere Überweisungen. Zwischenzeitlich hatte sich der Betrüger durch das Installieren des Programms "Team Viewer" sogar Fernzugriff auf den Laptop verschafft. Der Anrufer meldete sich über mehrere Stunden hinweg mit drei verschiedenen Nummern bei dem Ehepaar.

Als einige Überweisungen in kürzester Zeit getätigt wurden, erregte das das Misstrauen einer Bankmitarbeiterin, die daraufhin die Polizei alarmierte. Außerdem hielt sie Rücksprache mit dem Kontobesitzer. Dank des Eingreifens der Bankmitarbeiterin konnte ein Teil des Geldes zurückgebucht werden. Trotzdem bleibt dem Ehepaar ein finanzieller Schaden im mittleren, dreistelligen Bereich.

Die Polizei Mönchengladbach warnt: Seriöse Unternehmen wie Microsoft nehmen nicht unaufgefordert Kontakt zu ihren Kunden auf. Sollte sich ein Servicemitarbeiter bei Ihnen melden, ohne dass Sie darum gebeten haben: Legen Sie einfach den Hörer auf! Geben Sie auf keinen Fall private Daten z.B. Bankkonto- oder Kreditkartendaten, oder Zugangsdaten zu Kundenkonten (z.B. PayPal) heraus. Gewähren Sie einem unbekannten Anrufer niemals Zugriff auf Ihren Rechner, beispielsweise mit der Installation einer Fernwartungssoftware. (cr)

