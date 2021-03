Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Pkw rollt gegen Fußgängerampel

Uslar (ots)

BODENFELDE (zi.) Eine 24-jährige Pkw-Fahrerin stellte ihr Fahrzeug am 11.03.21, um 00:00 Uhr, am Kottberg zum Parken ab. Nachdem sie den Pkw verlassen hatte, rollte dieser rückwärts gegen eine Fußgänger-Lichtzeichenanlage. Es entstand Sachschaden in Höhe von 800,- Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell