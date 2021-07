Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Auto beschädigt

Am Sonntag schlug ein 38-Jähriger mit einer Bierflasche in Ulm auf ein Auto.

Ulm (ots)

Zeugen sahen den Mann gegen 6.30 Uhr am Schweinemarkt und informierten die Polizei. Mit einer Bierflasche schlug er auf einen VW. Bis zum Eintreffen der Polizei konnten Zeugen den Mann festhalten. An dem VW hatte der 38-Jährige die Seitenscheibe eingeschlagen und Teile der Karosserie beschädigt. In der Vaterunsergasse hatte er wohl auch noch ein Motorrad umgeworfen. Die Polizisten brachten ihn auf ein Polizeirevier. Ein Alkomattest ergab, dass der Mann betrunken war. Er muss sich nun wegen Sachbeschädigung verantworten.

+++++++ 1277148

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell