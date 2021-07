Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Sontheim an der Brenz - Mann stürzte von Traktoranhänger

Ulm (ots)

Am Samstagmittag sammelte ein örtlicher Verein Alteisen. Gegen 16.20 Uhr fuhr der Traktor durch den Kreisverkehr um dann in die Eichendorffstraße. Im Bereich der Ausfahrt stürzte einer der insgesamt fünf Männer vom Anhänger. Der 24-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang und zur technischen Ausstattung des Fahrzeugs führt der Verkehrsdienst aus Heidenheim.

+++++++++++++++++++++++++++1273881

