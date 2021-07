Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Fahrradfahrer wird von Auto aufgeladen

Ulm (ots)

Die Polizei in Göppingen sucht Zeugen zu einem Unfall am Samstagabend, kurz nach 19 Uhr. Wie nachträglich angezeigt wurde, überquerte ein 18-jähriger Fahrradfahrer die Bahnhofstraße und wurde von einem von rechts kommenden BMW vorne links erfasst. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam der Fahrradfahrer hinter einem geparkten Lastwagen hervor. Am BMW wurde der linke Scheinwerfer und die Motorhaube beschädigt. Der Radfahrer erlitt Schürfwunden, verzichtete aber auf einen Krankenwagen. Nachdem die Unfallbeteiligten sich zunächst vor Ort geeinigt hatten, wurde der Unfall dann später durch den Radfahrer doch zur Anzeige gebracht. Seine Verletzungen wurden in der Klinik untersucht. Da der Unfallhergang nicht eindeutig geklärt werden konnte, werden Passanten, die den Unfall gesehen haben, gebeten, sich beim Polizeirevier Göppingen, Tel. 07161/63-2360, zu melden.

+++++++++++++++++++++++++++ 1274142

Polizeiführer vom Dienst (WE) Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell