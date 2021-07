Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Drei kaputte Autos durch betrunkenen Autofahrer

Ulm (ots)

Am Samstagabend war ein 22-jähriger Autofahrer nicht mehr fahrtüchtig. Er befuhr gegen 21.20 Uhr mit seinem Toyota die Ulmer Straße in Richtung Herbrechtingen. An der Einmündung der Gienger Straße wollte er nach links in diese abbiegen. Dabei beachtete er nicht den Vorrang des entgegen kommenden VW-Fahrers. Beide Autos stießen zusammen und prallten beide gegen eine dort wartenden Mercedes. Alle Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Der Schaden am Toyota wird mit 5.000EUR, am VW mit 10.000EUR und am Mercedes mit 8.000EUR beziffert. Der Unfallverursacher gab noch an der Unfallstelle an, dass er Alkohol getrunken hatte. Ein Test vor Ort ergab einen Wert von deutlich über der Grenze zur absoluten Fahruntüchtigkeit. Beim 22-Jährigen wurde eine Blutprobe erhoben.

