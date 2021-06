Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Motorradfahrer überschlägt sich und wird schwer verletzt

Bild-Infos

Download

Rösrath (ots)

Am Sonntagnachmittag (27.06.) gegen 13:40 Uhr ist ein 58-jähriger Solinger auf der Schönrather Straße verunfallt.

Der Motorradfahrer war auf seiner Kawasaki mit mehreren Bekannten in einer Gruppe unterwegs in Richtung Sülztalstraße. In einer leichten Rechtskurve fuhr er ohne ersichtlichen Grund ungebremst geradeaus und geriet dadurch in eine linksseitige Böschung. In der Böschung bremste er dann, überschlug sich mit seinem Motorrad und rutschte auf die Fahrbahn. Nach kurzer Behandlung vor Ort durch einen alarmierten Notarzt wurde er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen.

Das Motorrad wurde leicht beschädigt, zudem entstand leichter Flurschaden. (ct)

Anlage: 1 Foto

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell