Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Mehrere Fest- und Ingewahrsamnahmen der Bundespolizei

Trier (ots)

Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen nahm die Bundespolizei Trier am Wochenende mehrere Personen fest, bzw. in Gewahrsam.

Am Freitagnachmittag einen 18-Jährigen wegen Verbrechen nach dem Betäubungsmittelgesetz. Zudem lag noch ein anhängiges Ermittlungsverfahren wegen eines Sexualdeliktes vor. Der zu acht Monaten Jugendstrafe verurteilte Deutsche wurde in die JSA Wittlich eingeliefert. Am späten Abend erfolgte die Festnahme eines alkoholisierten 36-jährigen Rumänen. Der ebenfalls zu acht Monaten Haft verurteilte Mann, wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen der JVA Trier zugeführt.

Rauchend, alkoholisiert und schwankend am Bahnsteig - am Freitagabend wurde ein 15-Jähriger am Hauptbahnhof Trier kontrolliert. Der Jugendliche verhielt sich äußerst unkooperativ, beleidigte die Beamten und schlug nach ihnen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab 2,11 Promille. Er wurde seiner telefonisch verständigten Mutter übergeben.

Am Samstag erfolgten drei weitere Ingewahrsamnahmen am Hauptbahnhof Trier - morgens eine alkoholisierte 16-Jährige, abgängig aus der Jugendhilfeeinrichtung Helenenberg. Sie wurde dieser wieder zugeführt. Mittags zwei 13-und 15-Jährige Jungen. Die beiden waren seitens des PP Trier zur Ingewahrsamnahme - Vermisst - ausgeschrieben. Der 13-Jährige wurde seiner Mutter übergeben; der 15-Jährige an seinen Betreuer der Jugendhilfe Trier-Ruwer.

