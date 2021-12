Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Böblingen: Ergänzung zu tödlichem Unfall in der Schickardstraße

Ludwigsburg (ots)

Die Ermittlungen im Falle des tödlichen Unfalls, der sich in den frühen Morgenstunden des vergangenen Dienstags in der Schickardstraße in Böblingen ereignete und zwei Tote forderte (wir berichteten am 21.12.2021), erbrachten bislang keinen Hinweis auf die Beteiligung eines weiteren Fahrzeugs. Das genaue Verkehrsgeschehen wird mutmaßlich nicht aufzuklären sein.

