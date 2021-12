Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Holztische und -bänke von Terrasse einer Gaststätte gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Freitag 14.00 Uhr und Montag 10.00 Uhr ließen noch unbekannte Täter acht Holzbänke, vier Holztische sowie zwei Stehtische von der Terrasse einer Gaststätte in der Grabenstraße in Marbach am Neckar mitgehen. Die Stehtische sind mit dem Logo der Gaststätte versehen. Der Wert der Möbel dürfte sich auf etwa 600 Euro belaufen. Zum Transport der Tische und Bänke dürften die Täter ein größeres Fahrzeug benutzt haben. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib der Terrassenmöbel geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144 900-0, in Verbindung zu setzen.

