Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unbekannter fährt gegen Straßenlaterne

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Ludwigsburg bittet um Hinweise zu einer Unfallflucht, die sich am Montag gegen 07.20 Uhr auf dem Parkdeck eines Einkaufsmarkts in der Schwieberdinger Straße in Ludwigsburg ereignete. Ein noch unbekannter Fahrer eines hellen VW stieß aus noch ungeklärter Ursache auf dem Parkdeck gegen eine Straßenlaterne. Der PKW soll von einem 65 bis 70 Jahre alten Mann gelenkt worden sein, der etwa 180 cm groß und stabil gebaut ist. Er trug eine beige Jacke. Der Unbekannte machte sich, dies konnte eine Zeugin beobachten, in Richtung der Grönerstraße aus dem Staub. Weitere Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07141 18-5353 zu melden.

