BPOL-TR: Erzwingungshaft und Entziehung der Fahrerlaubnis

Koblenz / Neuwied (ots) - Am Donnerstagabend soll es am Bahnhof Neuwied zu Beleidigungen auf sexueller Basis eines 41-jährigen moldauischen Staatsangehörigen gegenüber drei deutschen Frauen gekommen sein. Zunächst bekamen die Frauen durch Gesten des Mannes in ihre Richtung Angst und fühlten sich unwohl. Als eine 16-Jährige aus der Gruppe ihn bat, sie in Ruhe zu ...

mehr