BPOL-TR: Gemeinsame Präventionsmaßnahme der Bundespolizei Trier und der Deutschen Bahn AG

Koblenz (ots) - Am späten Samstagabend meldeten zwei Zeugen der Bundespolizei am Hauptbahnhof Koblenz eine alkoholisierte männliche Person, die einen Kinderwagen vor sich her stieß und ihn anschließend unbeaufsichtigt am Bahnsteig 8 stehenließ. Bereits auf der Zugfahrt nach Koblenz hatte einer der Zeugen den Mann beobachtet, wie er das Baby während der Fahrt unbeaufsichtigt gelassen und Alkohol konsumiert hatte. Die ...

mehr