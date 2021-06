Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Fahrzeugführer fährt gegen Baum

Wenden (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Mittwoch auf der L905 gegen 05.00 Uhr. Ein 29-Jähriger befuhr die Landstraße von Hünsborn kommend in Richtung Wenden. Auf einem langen, geraden Streckenabschnitt kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr nach ca. 60 Metern gegen einen Baum. Durch den Aufprall kippte das Fahrzeug auf die Seite. Der Fahrer wurde im Fahrzeug eingeklemmt, die verständigte Feuerwehr musste ihn aus dem Fahrzeug schneiden. Ein Rettungswagen brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Die Ursache ist nicht geklärt, es ergaben sich keine Hinweise auf eine Handynutzung oder das Fahren unter berauschenden Mitteln. Der Gesamtschaden liegt im fünfstelligen Bereich. Für die Unfallaufnahme war die L905 gesperrt.

