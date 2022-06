Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Beleidigung auf sexueller Basis - Zeugenaufruf der Bundespolizei Trier

Koblenz / Neuwied (ots)

Am Donnerstagabend soll es am Bahnhof Neuwied zu Beleidigungen auf sexueller Basis eines 41-jährigen moldauischen Staatsangehörigen gegenüber drei deutschen Frauen gekommen sein.

Zunächst bekamen die Frauen durch Gesten des Mannes in ihre Richtung Angst und fühlten sich unwohl. Als eine 16-Jährige aus der Gruppe ihn bat, sie in Ruhe zu lassen, wurde der Moldauer zunehmend aggressiver und fing an, die Frau durch ehrverletzende Äußerungen verbal zu beleidigen und ihr zu drohen. Auf der anschließenden Zugfahrt nach Koblenz erfolgte eine weitere Auseinandersetzung zwischen dem 41-Jährigen und einer der Frauen, welche ihn lediglich bat seine Maske anzuziehen. Daraufhin wurde der Mann abermals laut, stand von seinem Sitzplatz auf und rief "Virus is over".

Nach Verständigung der Bundespolizei wurde der Mann bei der Ankunft am Hauptbahnhof Koblenz von den Polizisten überprüft. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde ihm ein Platzverweis für den Hauptbahnhof Koblenz erteilt.

Zeugen, die Angaben zum Vorfall machen können, werden gebeten sich unter 0651 - 43678-0 bei der Bundespolizei Trier zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell