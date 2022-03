Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Polizei sucht Zeugen zu mehreren Farbschmierereien in Dinklar - Wer hat was gesehen?

Hildesheim (ots)

Dinklar (hei): In den Abendstunden des 23.03.2022 kam es in der Ortschaft Dinklar zu mehreren Sachbeschädigungen durch Graffiti.

Am Morgen des 24.03. wurde der Polizei Bad Salzdetfurth mitgeteilt, dass sich am Grundschulgebäude sowie an der zur Schule gehörenden Sporthalle in der Breiten Straße unschöne Graffiti befinden würden.

Dies sollten jedoch nicht die einzigen Farbschmierereien in Dinklar bleiben. Neben dem Schulgebäude wurden in der Breiten Straße noch ein Abfallcontainer sowie das Rolltor des Feuerwehrhauses besprüht. Auch in der Straße "Große Seite" wurden während der Tatortaufnahme durch die Polizei Bad Salzdetfurth insgesamt fünf Farbschmierereien bekannt. Die Täter besprühten hier u.a. ein Garagentor, einen Zigarettenautomaten, ein Fachwerkhaus, ein Rolltor an einem Privathaus sowie eine Mülltonne. Ebenfalls wurde zweimal die Kleine Seite heimgesucht, in dem hier zwei Bushaltestelle besprüht wurden. Eine weitere Tat wurde in der Straße "Zu den Meierhöfen" bekannt, wo ein Geschädigter seine Grundstücksmauer mit einem Graffiti verunstaltet vorfinden musste.

Es kann nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht ausgeschlossen werden, dass es in Dinklar oder Umgebung zu weiteren, bislang unbekannten Taten gekommen ist. Hinweise und Beobachtungen nimmt die Polizei Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063-9010 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell