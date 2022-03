POL-HI: Erneute Betrugstaten über WhatsApp

Hildesheim (ots) - Algermissen (ep). Am Dienstag, den 22.03.2022, zwischen 09:00 Uhr und 11:00 Uhr kommt es zu einem Verkehrsunfall in der Marktstraße, in Höhe der Hausnummer 9, in 31191 Algermissen. Die Geschädigte parkte ihren Pkw ordnungsgemäß in den Parkbuchten an der Straße und begab sich zum Pfarrhaus. Während der Abwesenheit touchiert ein unbekannter Unfallverursacher im Vorbeifahren den Spiegel des PKW und ...

