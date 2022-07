Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dornstadt - Nicht aufgepasst

Schwere Verletzungen erlitt ein Radfahrer bei einem Unfall am Donnerstag bei Dornstadt.

Ulm (ots)

Gegen 16.45 Uhr fuhr der 78-jährige Radler auf dem Radweg von Bollingen in Richtung Dornstadt. Am Ende des Radweges wechselte er auf die Straße. Dabei achtete er nicht auf den bevorrechtigten Fahrzeugverkehr. Von hinten kam ein 55-Jähriger mit seinem Peugeot. Der konnte nicht mehr bremsen und stieß mit dem Radler zusammmen. Der 78-Jährige wurde von seinem Pedelec geschleudert. Dabei erlitt er schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus.

In Baden-Württemberg zählen die Unfallursachen Vorfahrt und Vorrang in den letzten Jahren regelmäßig zu den Hauptursachen von Verkehrsunfällen. Die Ursachen für diese Unfälle sind vielfältig. Oft könnten sie jedoch vermieden werden. Seien Sie konzentriert im Straßenverkehr und lassen Sie sich nicht ablenken. Im Zweifel warten.

