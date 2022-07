Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaustein - Kleinlaster brennt

Vollständig ausgebrannt ist ein Lastwagen am Donnerstag in Weidach.

Gegen 10.30 Uhr fuhr der 34-Jährige mit seinem MAN Kleinlaster zwischen Weidach und Herrlingen. Während der Fahrt geriet sein Fahrzeug in Brand. Er hielt an und versuchte den MAN zu löschen. Das misslang. Die Feuerwehr rückte an und löschte das Feuer. Der Kleinlaster brannte vollständig aus. Verletzt wurde niemand. Ein technischer Defekt dürfte für den Brand verantwortlich gewesen sein.

