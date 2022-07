Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Grundlos geohrfeigt

Mit einer Anzeige muss ein Autofahrer nach seinem Handeln am Mittwoch in Ulm rechnen.

Ulm (ots)

Gegen 18 Uhr fuhr ein 29-Jähriger mit seinem Auto in der Blaubeurer Straße. Der hinter ihm fahrende 39-Jährige hupte. Da der 29-Jährige nicht wusste ob etwas passiert war, verringerte er seine Geschwindigkeit und hielt an. Er stieg aus und fragte nach dem Grund. Der 39-Jährige stieg ebenfalls aus und verpasste dem 29-Jährigen ohne Vorwarnung zwei Ohrfeigen. Eine Zeugin hatte den Vorfall beobachtet und die Polizei informiert. Der 39-Jährige stieg in sein Auto ein und fuhr weg. Kurze Zeit später kam er wieder zurück. Er sieht nun einer Anzeige wegen Körperverletzung entgegen.

