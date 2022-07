Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Durchsuchungen in Nordenham wegen des Verdachts des unerlaubten Glücksspiels

Delmenhorst (ots)

Wegen des Verdachts des unerlaubten Glücksspiels wurden am Donnerstag, 30. Juni 2022, ab 17:30 Uhr, zwei Lokale in der Nordenhamer Innenstadt durchsucht.

Aufgrund einer Anzeige des Bundesverbandes der Automatenunternehmer und eigener Ermittlungen bestand der Verdacht, dass in beiden Lokalen illegales Glücksspiel an Geldspielautomaten stattfinden könnte. Um weitere Beweise auffinden zu können, ordnete das zuständige Amtsgericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg die Durchsuchung beider Objekte an. Diese wurde am gestrigen Donnerstag mit Unterstützung durch Einsatzkräfte der Zentralen Polizeidirektion (Bereitschaftspolizei), der Steuerfahndung und Mitarbeitenden der Stadt Nordenham durchgeführt. Dabei wurden unter anderem sieben Wett- und Geldspielautomaten beschlagnahmt. Die Maßnahmen waren um 19:00 Uhr beendet.

Die Ermittlungen der Polizei gegen bislang einen 34-Jährigen aus Nordenham dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell