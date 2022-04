Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Beim Überholen nicht aufgepasst

Drei Autos waren am Dienstag bei einem Unfall bei Kirchbierlingen beteiligt.

Ulm (ots)

Gegen 16 Uhr fuhr ein 43-Jähriger mit seinem Skoda von Kirchbierlingen in Richtung Altbierlingen. Er wollte eine 81-jährige Renaultfahrerin überholen. Beim Ausscheren übersah er einen 44-Jährigen mit seinem Suzuki. Der befand sich befand im Überholvorgang und war auf gleicher Höhe mit dem Skoda. Dabei streifte der Skoda den neben ihm befindlichen Suzuki. Der Suzuki geriet ins Schleudern und prallte gegen den Renault. Die 81-Jährige verlor die Kontrolle über ihren Renault und kam von der Straße ab. Mehrere hundert Meter weiter kam sie an einem Feldkreuz am Straßenrand zum Stehen. Bei dem Unfall erlitt der Fahrer des Suzuki leichte Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf etwa 22.000 Euro. Der Suzuki und Renault waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Hinweise der Polizei: Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Jeder Verkehrsteilnehmer hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet, behindert oder belästigt wird". So lautet die Grundregel für alle Verkehrsteilnehmer. Diese und viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de.

